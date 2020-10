SERIE A San Marino Academy: tra le doppiette di Lazaro e Barbieri, la Roma vince 3-2 con Serturini Grande prova della squadra di Alain Conte contro le giallorosse che vincono con un gol all'88°

Non basta una super prova alla San Marino Academy per prendere almeno un punto contro la Roma. La squadra di Betty Bavagnoli vince 3-2 con un gol nel finale di gara di Annamaria Serturini dopo essere state due volte raggiunte. Dopo 10 minuti la sblocca Paloma Lazaro, che gira in porta il cross dalla destra del capitano Elisa Bartoli. Per la giocatrice spagnola è il quarto gol in campionato. Troppa libertà per la numero 29 di calciare in porta. Le giallorosse provano a sfruttare il momento e con Hegerberg prima e Thomas poi cercano il raddoppio senza creare problemi a Ciccioli. Di là Raffaella Barbieri fa le prove generali di quello che sarà: controllo, protezione della palla e rapida conclusione con pallone che deviato finisce sul fondo.

Tra le Titane bella la prova di Muya che al 42' conferma tutte le sue qualità, tra le quali la determinazione. L'inglese crede su un pallone che sembrava perso e si conquista un calcio di rigore. Sul dischetto ci va Raffaella Barbieri che spiazza Baldi con grande freddezza. Mancano 3 minuti alla fine del primo tempo e succede ancora di tutto. Cambio fronte: punizione laterale per la Roma, palla perfetta al centro dove sale in aria Paloma Lazaro che va a firmare la doppietta e il nuovo vantaggio giallorosso. Per la spagnola diventano 5 i gol in campionato. Sembra finito tutto, invece la San Marino Academy la pareggia un minuto dopo. Giulia Baldini va a calciare in porta dopo la grande progressione di Menin sulla destra, Baldi respinge, ma lì c'è Raffaella Barbieri che rapidissima ribadisce in rete per la doppietta e il 2-2 che chiude il primo tempo.

Nella ripresa Bavagnoli cambia subito due giocatrici, dentro Erzen e Bonfantini. Giugliano entra rapidissima dalla destra e calcia in porta, Ciccioli devia sul fondo. La numero 10 azzurra è tra le più pericolose e ci riprova da dentro l'area di rigore mandando alto. La Roma spinge, ma la San Marino Academy controlla e non soffre più di tanto. Ciccioli è sempre presente e nemmeno le palle inattive, vedi Erzen, creano pericoli alle Titane. Il pareggio sarebbe il risultato più giusto. La Roma non è d'accordo e i tre punti li prende alla fine. Al minuto 88, Corelli mette un gran pallone nello spazio per Annamaria Serturini che controlla e calcia di destro. Un vero e proprio golden gol per la giocatrice giallorosso che regala la vittoria alla Roma contro un'ottima San Marino Academy



