San Marino Academy: tra novità e conferme

La Serie B femminile scatterà il 12 settembre. Sarà un campionato tosto, complicato e molto impegnativo. La riforma della serie A a dieci squadre porta ad una sola promozione e tre retrocessioni in serie C. La retrocessione in B pone la San Marino Academy tra le possibili candidate per salire in A, in un campionato nel quale saranno diverse le squadre interessate dalla lotta promozione. Il DS biancoazzurro Ivan Zannoni ha già portato sul Titano 7 nuove giocatrici per rinforzare tutti i reparti. In porta Alessia Piazza dal Milan, in difesa Chiara Groff e Sofieke Jansen dal Napoli, e Christianna Kiamou dal Pomigliano. In mezzo al campo ci sono Giulia Fusar Poli dal Como e Giorgia Bertolotti dal Chievo. Davanti Francesca Papaleo, esperta attaccante ex Verona, nella scorsa stagione al Cesena. Sette rinforzi che si aggiungono alle 11 calciatrici già confermate, tra le quali anche le due sammarinesi Eleonora Cecchini e Yesica Menin.









I presupposti ci sono tutti per un campionato da protagoniste, come ha confermato anche Raffaella Barbieri nel corso della serata di Calcio Estate quando l'attaccante biancoazzurra è stata premiata come Top Woman, miglior giocatrice tra le prime squadre della San Marino Academy. Comincerà a breve la preparazione della San Marino Academy sotto la guida di Alessandro Recenti, l'ex tecnico del Ravenna è reduce da una ottima stagione con le giallorosse chiusa al terzo posto, a soli 5 punti dal Pomigliano promosso in serie A. Recenti vanta esperienze internazionali come vice di Giuseppe Sannino con gli ungheresi dell'Honvéd e prima con Paolo Tramezzani con gli svizzeri del Sion. San Marino rappresenta un'altra importante tappa della carriera del tecnico bergamasco già vice allenatore della nazionale femminile under 19 dell'Albania.