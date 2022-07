SETTORE GIOVANILE San Marino Academy: tutti confermati i tecnici delle squadre regionali e provinciali

Sono tutti confermati i tecnici che nella scorsa stagione hanno seguito le squadre maschili della San Marino Academy nei campionati regionali e provinciali. L'under 13 provinciale sarà guidata da Alessandro Astolfi e Luigi Di Spirito, mentre Giuseppe Piselli sarà il tecnico dell’under 14 provinciale. Fabio Baschetti sarà l’allenatore dei ragazzi under 15 provinciale mentre Omar Zanotti sarà il tecnico della squadra under 17 provinciale. Nel settore regionale, Claudio Venerucci è stato ufficializzato quale allenatore della squadra under 19.

