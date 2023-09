CALCIO GIOVANILE San Marino Academy U17: che esordio per i Titani di Bonesso, 3-1 alla Triestina

San Marino Academy U17: che esordio per i Titani di Bonesso, 3-1 alla Triestina.

Un esordio da incorniciare per la San Marino Academy U17 guidata da Loris Bonesso. I Titani partono con una vittoria in trasferta per 3-1 sul campo della Triestina. Per i biancoazzurri le reti di: Protti, Della Balda e Valentini.

