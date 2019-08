San Marino Academy: ufficiale Francesca Larocca

La squadra di calcio femminile della San Marino Academy ha ufficializzato l'arrivo di Francesca Larocca. Terzino destro classe 2000, i suoi idoli sono Javier Zanetti e Alia Guagni, con cui un giorno potrebbe dividere lo spogliatoio della nazionale. Larocca arriva in biancazzurro dopo essere stata a Bologna per sette anni, e proprio contro i rossoblu potrebbe arrivare il suo debutto nell'amichevole che si terrà sabato 31 agosto alle ore 18 ad Acquaviva, subito dopo la presentazione della squadra per la prossima stagione.