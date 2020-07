San Marino Academy, Vecchione: "I treni passano una volta nella vita, voglio segnare anche in Serie A"

Tra i nuovi volti della San Marino Academy c'è anche l'attaccante Fabiana Vecchione, in arrivo dal Pomigliano con il quale ha conquistato la promozione dalla C alla B. Per la centravanti campana, è la seconda esperienza in Serie A dopo quella con il Napoli ad inizio carriera.

Nel video l'intervista.