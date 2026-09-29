San Marino Academy vince a Bologna e conquista i primi punti in classifica

Basta un unico tiro in porta alla San Marino Academy, per segnare il primo gol della stagione e conquistare i primi tre punti in classifica, battendo 1-0 in trasferta il Bologna.
Le emiliane partono in attacco, con Ferraresi che da buona posizione chiude troppo il diagonale, La risposta dell'Academy arriva da D'elia, che in contropiede calcia alto sopra la traversa. Ma è ancora la squadra di casa a portarsi in attacco, con la conclusione di Roglione che trova la respinta della difesa dell'Academy. Al 17', su un'azione apparentemente innocua dentro l'area di rigore, Lähteenmäki tocca la palla con il braccio e regala il calcio di rigore all'Academy. Occasione però gettata alle ortiche da Tamborini, che tira a lato. Le emiliane tornano a spingere, con Boaglio che salva in calcio d'angolo il tiro di Ferraresi. Al 42' arriva il clamoroso vantaggio di San Marino. D'Elia serve Mak, che con il piattone al volo segna il gol dello 0-1 dopo una prima frazione di grande sofferenza.
Nella ripresa non cambia il copione della partita, con il Bologna che piazza le tende nell'area sammarinese. Rognoni scheggia la traversa, poi Rizza da due passi spreca un'occasione clamorosa per il pareggio con Boaglio che salva il risultato. E all'88' la gran botta di Battelani si stampa sulla traversa, secondo legno della partita per le emiliane, con la palla che rimbalza a pochi centimetri dalla linea di porta, e prima vittoria in stagione per la San Marino Academy.