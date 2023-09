FEMMINILE San Marino Academy: Yolanda Bonnín si veste di biancoazzurro

Come Giulia Limardi, anche Yolanda Bonnín Roselló ha scelto, questa estate, la direttrice Venezia-San Marino. La giocatrice spagnola presenta un biglietto da visita niente male: con le lagunari, lo scorso anno, ha segnato 19 reti in campionato e ed ha vinto la Coppa Italia di Serie C. “È stata una stagione buona – commenta l’attaccante classe 1997 – Una stagione in cui sono stata particolarmente ispirata in fase realizzativa, e così ho potuto aiutare la squadra a raggiungere alcuni degli obiettivi che si era prefissata, come la Coppa Italia. Quest’anno spero di poter essere una giocatrice risolutiva nei momenti difficili ed essere in grado di sfruttare l'esperienza che ho per controllare le varie fasi della partita e trarne profitto. Spero anche di aiutare con gol e assist” Nativa di Palma di Maiorca, Yolanda ha giocato in Spagna, negli Stati Uniti, a Cipro e in Islanda prima dell’approdo in Italia. Un caleidoscopio di esperienze internazionali che le ha permesso di crescere sotto molteplici aspetti: “Poter viaggiare grazie al calcio mi ha permesso di adattarmi a diverse culture sia dentro che fuori dal campo. Ogni Paese mi ha fatto migliorare come calciatrice e come persona. In Italia ho imparato molto sulla tattica, e mi sono anche identificata con la grande passione che la gente ha per questo sport.” Attaccante che ama spaziare, la calciatrice iberica rappresenta un rinforzo importante per la batteria di attaccanti a disposizione di mister Ricci.

