San Marino Accademy: al “Vianello” arrivano il primo punto ed il primo clean sheet

Le Titane conquistano il primo punto stagionale e il primo clean sheet pareggiando 0-0 sul difficile campo della Res Roma. Dopo un avvio complicato, le biancoazzurre crescono con il passare dei minuti, trovando solidità difensiva e maggiore equilibrio. Fracas sfiora il gol in due occasioni, ma è la retroguardia sammarinese – guidata da Congia e Manzetti – a brillare per compattezza e attenzione. Nella ripresa, la Res aumenta la pressione, ma Limardi e compagne resistono con ordine. Un pareggio prezioso, che restituisce fiducia e segna il punto di ripartenza per la squadra di Giacomo Piva.









