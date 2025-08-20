NAZIONALE San Marino affronterà Malta in amichevole il prossimo 9 settembre

Dopo la sfida casalinga contro la Bosnia ed Erzegovina, in programma sabato 6 settembre allo Stadium e valida per le Qualificazioni Europee, la Nazionale di San Marino volerà a Malta per un'amichevole ufficiale. Si gioca al Ta' Qali Stadium martedì 9 settembre alle ore 19.

Sarà il quarto precedente tra le due selezioni: al momento Malta ha conquistato 3 successi in altrettante partite. La prima fu un'altra amichevole, persa per 3-2 dai Titani che andarono a segno con Rinaldi e Marani. Ultimi match nel 2022 in Nations League con Fabrizio Costantini in panchina: 0-2 a San Marino, 1-0 a La Valletta. Da una parte ci sarà il tecnico sammarinese Roberto Cevoli, dall'altra l'italiano Emilio De Leo, ex collaboratore tecnico di Sinisa Mihajlovic ai tempi del Bologna.



