CONGRESSO UEFA San Marino al Congresso UEFA Tra le novità l'incremento dei finanziamenti per le Federazioni affiliate di 160 milioni di euro per il periodo 2024-2028.

È stata Vienna ad ospitare il 46' Congresso Ordinario della UEFA. Per rappresentare il calcio sammarinese il presidente Marco Tura, il segretario generale Luigi Zafferani e il tesoriere Filippo Bronzetti. Tra gli argomenti all'ordine del giorno gli stanziamenti per il progetto HatTrick VI che prevedono un importante aumento delle risorse a disposizione delle Federazioni affiliate, che potranno contare su 935 milioni di euro nel quadriennio 2024-2028. Ogni associazione potrà ricevere fino a 17 milioni di euro nel quadriennio sulla base dei progetti di sviluppo del calcio, con iniziative dedicate ai vari settori del calcio, dal giovanile, a quello di base, passando per quello femminile, tenendo conto anche dei progetti dedicati alla formazione e alla responsabilità sociale. Il supporto finanziario sarà destinato anche alle infrastrutture.

