QUALIFICAZIONI MONDIALI San Marino al giro di boa in casa dell'Albania Prima del girone di qualificazione per i biancazzurri, che cercano riscatto dopo la brutta prova con la Polonia e possono ambire a un bis di reti che sarebbe storico.

C'è da cancellare i postumi di una serata difensivamente disastrosa, ma anche da provare a eguagliare un record. Nelle difficoltà della sfida alla Polonia c'è stata la nota positiva del gol di Nicola Nanni, frutto di un avvio di ripresa nel quale San Marino ha giocato alto, aggressivo e propositivo. E così, dopo quella di David Tomassini nell'amichevole col Kosovo, fanno due reti nelle ultime tre partite. Un ruolino atipico a riprova della crescita offensiva dei biancazzurri e chissà che, in casa dell'Albania, non si riesca a eguagliare il bis di Andy Selva della primavera 2005. Erano le qualificazioni al Mondiale 2006 e grazie al suo bomber maximo la nazionale timbrò, per la prima e unica volta, in due gare consecutive (1-2 col Belgio e 1-3 con la Bosnia).

Ma ancor prima che a farne, si dovrà pensare a subirne meno, o almeno a non regalarne 7 come contro i polacchi, con la squadra apparsa a lunghi tratti allo sbando. Da questo punto di vista, non aiutano le defezioni: la difesa, già priva di Simoncini, perde gli infortunati Cevoli e Rossi, mentre a centrocampo mancano gli squalificati Lunadei e Mularoni. Al loro posto, i due Battistini – Manuel, di rientro dal turno di stop, e Michael – e gli esordienti Quaranta e Raschi, freschi di uscita dall'U21. Di fronte un'Albania rilanciatasi in ottica secondo posto grazie all'1-0 sull'Ungheria, che le ha permesso di superare i magiari e mantenersi a -1 dalla Polonia, che l'aveva appena silurata per 4-1. Reja a sua volta ha perso i centrocampisti Abrashi e Gjasula e l'attaccante Cikalleshi, davanti però è rientrato Manaj. Uno degli 8 italiani – fresco di passaggio allo Spezia – e in gol già all'andata, quando San Marino resse il pari per 63' e fu protagonista di un'ottima prova.

Nel video, le parole del centrocampista della Nazionale Alessandro Golinucci.

