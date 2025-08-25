San Marino al primo turno di Coppa Italia sfiderà l'Imolese

Ci sarà un'altra tappa importante di avvicinamento al campionato che scatterà domenica 7 settembre. Nell'ultima domenica di agosto i Titani saranno di scena al Galli di Imola per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, quello di ieri era il preliminare.

Con il Tropical Coriano è andato in scena un derby combattuto, equilibrato e che ha avuto bisogno dell'epilogo dei calci di rigore, tempi regolamentari chiusi sul risultato di parità 1-1. In vantaggio la squadra di Malgrati in apertura. Stickler centra in pieno la traversa, e sul secondo rimpallo Giacomini scarica in porta. I biancoazzurri, in maglia rossa, sfondano subito. La gara dopo il vantaggio sammarinese resta piacevole, per riequilibrarla serve una giocata di Bellavista che entra in area Provazza allunga il tackle e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Trasformato da Scarponi.

Il regolamento, non prevede i supplementari in caso di parità ma il passaggio del turno si decide ai calci di rigore: il Tropical è lezioso dagli undici metri, il San Marino precisissimo con Merlonghi che mette dentro quello decisivo.

Allo Stadio Calbi di Cattolica San Marino batte Tropical Coriano 5-2 dopo i calci di rigore. Domenica 31 agosto al Galli di Imola primo turno di Coppa Italia di Serie D Imolese – San Marino.







