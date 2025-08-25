SERIE D San Marino al primo turno di Coppa Italia sfiderà l'Imolese La squadra biancoazzurra affronterà domenica 31 agosto l'Imolese al Galli di Imola

Ci sarà un'altra tappa importante di avvicinamento al campionato che scatterà domenica 7 settembre. Nell'ultima domenica di agosto i Titani saranno di scena al Galli di Imola per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, quello di ieri era il preliminare.

Con il Tropical Coriano è andato in scena un derby combattuto, equilibrato e che ha avuto bisogno dell'epilogo dei calci di rigore, tempi regolamentari chiusi sul risultato di parità 1-1. In vantaggio la squadra di Malgrati in apertura. Stickler centra in pieno la traversa, e sul secondo rimpallo Giacomini scarica in porta. I biancoazzurri, in maglia rossa, sfondano subito. La gara dopo il vantaggio sammarinese resta piacevole, per riequilibrarla serve una giocata di Bellavista che entra in area Provazza allunga il tackle e il direttore di gara concede il calcio di rigore. Trasformato da Scarponi.

Il regolamento, non prevede i supplementari in caso di parità ma il passaggio del turno si decide ai calci di rigore: il Tropical è lezioso dagli undici metri, il San Marino precisissimo con Merlonghi che mette dentro quello decisivo.

