QUALIFICAZIONI QATAR 2022 San Marino - Albania 0-2

San Marino - Albania 0-2.

Un'altra bella prestazione per la nazionale sammarinese, infilata solo nell'ultima mezz'ora dalla più titolata Albania. Primo tempo pressoché perfetto per i ragazzi di Varrella che hanno tenuto difesa alta e rischiato pochissimo. Nel secondo tempo dopo l'uscita per infortunio di Dante Rossi, la retroguardia biancazzurra è stata presa d'assalto dagli ospiti; decisivo il calo fisico dato dalla terza partita in una settimana. Segnano Manaj di testa al 63' e Uzuni con un tocco sotto misura all'85.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: