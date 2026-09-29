San Marino – Albania: tutto pronto per la seconda sfida di Nations League

Seconda giornata della UEFA Nations League 2026/27, questa sera alle 20:45 e in diretta su San Marino RTV, la Nazionale di Roberto Cevoli, si prepara per il secondo impegno casalingo consecutivo. Il CT in conferenza stampa ha fatto capire che ci saranno alcune rotazioni rispetto alla gara di sabato contro la Finlandia, e soprattutto ha dichiarato di voler vedere una squadra con una mentalità e una determinazione diversa.

La Nazionale arriva all’appuntamento dopo il debutto in Lega C, conquistato grazie al primo posto nel precedente girone di Lega D, e dopo il 7-0 subito sabato dalla Finlandia. Di fronte ci sarà un’Albania che ha iniziato il proprio percorso nella competizione con la gara d'esordio vinta per 2-0 con gol di Asllani su rigore e Muci con la Bielorussia. Per San Marino sarà dunque una nuova occasione per misurarsi contro una nazionale quotata e già affrontata negli ultimi anni.

A Serravalle è inoltre atteso un pubblico particolarmente numeroso: il settore riservato ai tifosi albanesi è già esaurito. Una serata quindi importante per il movimento calcistico sammarinese, all’interno di un calendario particolarmente intenso: dopo l’Albania, San Marino sarà impegnato il 3 ottobre contro la Bielorussia e il 6 ottobre nuovamente contro gli albanesi, questa volta a Tirana. San Marino–Albania, questa sera ore 20.45 con diretta su San Marino RTV . Il San Marino Stadium è pronto per un’altra notte di Nations League.