NAZIONALE San Marino all'esordio in Lega C, Tura: "Sicuri di non retrocedere, i ragazzi saranno leoni" I biancazzurri esordiranno nella terza serie di Nations League contro Finlandia e Albania, il presidente: "La Lega D non esisterà più, questo ci sprona a essere più competitivi. C'è qualche acciacco, ma siamo fiduciosi".

La nazionale di San Marino si appresta ad esordire nella Lega C di Nations League coi due incontri casalinghi contro Finlandia e Albania, in programma rispettivamente il 26 e il 29 settembre.

"C'è da tremare - osserva il presidente della Federcalcio, Marco Tura - perché la Finlandia e ancora di più l'Albania sono due squadre di categoria superiore, di fascia, io oserei dire, B. Se non addirittura A, per quello che riguarda l'Albania. Noi sappiamo che non retrocederemo, ma non perché siamo dei presuntosi, è perché nella Nations League successiva la Lega D non esisterà più. Però questo ci sprona a cercare di essere maggiormente competitivi per non apparire come la squadra dell'ultima fascia o la squadra materasso. Ci stiamo già impegnando su diversi fronti per avere giocatori preparati e pronti: i numeri sono quelli che sono, i nostri giocatori li conosciamo tutti, qualche infortunato ci potrebbe creare dei problemi però siamo fiduciosi di fare bene. Berardi direi che sia il più grave, non abbiamo ancora recuperato i due Benvenuti, o meglio uno dei due – Tommaso, ndr - ancora non è completamente a posto. Nicola Nanni - in gol con l'Arzignano nella vittoria di pochi giorni fa con l'AlbinoLeffe, ndr - l'ho visto giocare recentemente con un tape al ginocchio. Qualche acciacco ce l'abbiamo, però ci sono tanti ragazzi, tantissimi, che possono dare il loro contributo, sicuramente quando andranno in campo saranno dei leoni".



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