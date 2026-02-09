San Marino, altra sconfitta: ad Ascoli è 3-0 per l'Atletico

L'Atletico Ascoli ritrova la vittoria dopo quattro giornate, battendo 3-0 un San Marino in caduta libera. Al Del Duca è una gara quasi a senso unico, in cui i bianconeri spingono da subito, prima con un tiro-cross di Minicucci che sbatte contro la traversa, poi con un traversone di Sbrissa dalla parte opposta, su cui Didio arriva in ritardo ed è anticipato all'ultimo.

Al 12' si affaccia in attacco anche San Marino, con un colpo di testa di Sambou che finisce alto. Sventato il pericolo, l'Atletico passa, al quarto d'ora. Sgasata sulla sinistra di Sardo, cross al bacio in area piccola e Didio, tutto solo in mezzo a tre difensori, appoggia in rete da due passi. Quattro minuti dopo, Coppola avrebbe anche l'occasione del 2-0, lasciato libero di calciare in area, ma il suo tiro è debole e centrale.

Nel finale si fa rivedere il San Marino, con un altro colpo di testa in mischia, stavolta di Volpe, ma sempre senza esito. A intervallo ormai in vista, però, l'Atletico raddoppia. Fa tutto Minicucci, che prima si guadagna un rigore con grande esperienza, andando giù su un calcetto di Silvestri, poi s'incarica della trasformazione e spiazza Dighionno.

Colpo durissimo per i titani, che al rientro in campo non approfittano di un paio di errori di sufficienza commessi dall'Atletico, per rientrare in partita. Errori che gli ascolani non commetteranno più, riprendendo rapidamente il controllo e trovando un altro palo con un tiro a giro di Minicucci smanacciato da Dighionno con una gran parata.

A caccia del terzo goal, l'Atletico trova invece il terzo legno, quando il colpo di testa in tuffo di Forgione centra la traversa a portiere battuto. Dopo un'altra occasione fallita dal neoentrato attaccante, a chiudere i conti ci pensa Maio nel finale, sfruttando una lunghissima verticalizzazione per scavalcare in pallonetto Dighionno. È questa l'ultima emozione: l'Atletico vince 3-0 e stacca il Notaresco al quinto posto, il San Marino, con soli tre punti nelle ultime otto gare, resta 15°.







