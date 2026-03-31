San Marino-Andorra, Alessandro Tosi: "Ci manca quel pizzico di fortuna", Mattia Sancisi: "Un orgoglio l'esordio"

Foto: FSGC/Pruccoli

Nel dopo gara le considerazioni di Alessandro Tosi:

Sì, è una cosa che non siamo abituati a dire, però ormai abbiamo preso questo trend qua e sappiamo che possiamo farcela con tutte, solo che tutte le volte ci manca quel magari anche un pizzico di fortuna, però se giochiamo tutte le volte così, con questa intensità per me possiamo fare grandi risultati".

Stavate anche particolarmente bene, direi, no anche dopo due partite, giocate praticamente tutte?

"No, no, stavamo bene fisicamente, andiamo bene. Poi siamo giovani, andiamo a 2000. Comunque lo staff ci aiuta in tutto, anche nel recupero. Anche se sono state comunque due partite ravvicinate, stavamo tutti bene".

L'orgoglio di Mattia Sancisi per l'esordio in Nazionale:

Sì, sì, anche se sono entrato alla fine, ma sono contentissimo di questa, di questi tre minuti che ho fatto e devo ringraziare il mister, i compagni, per la fiducia che mi hanno dato".

Senti Mattia, lo chiedo sempre a tutti quelli che poi esordiscono che emozione, oltre all'emozione, che responsabilità è vestire la maglia di una nazionale?

"Vestire la maglia della nazionale per me è un onore, sacrificio ed è molto importante".







