San Marino-Andorra, Nicola Nanni: "Abbiamo dimostrato di essere superiori", Alessandro Golinucci: "Meritavamo la vittoria"

Foto: FSGC/Pruccoli

Nel dopo gare le considerazioni di Alessandro Golinucci e Nicola Nanni:

"i rigorini li sbaglia chi gli calcia, però è meglio non sbagliarli. È chiaro che c'è il rammarico al di là del rigore, delle occasioni, perché abbiamo dimostrato secondo me che almeno stasera eravamo superiori. Resta il rammarico ovvio, perché dopo che fai partite del genere, come altri primi tempi e secondi tempi, dove meritavamo di chiudere con altri risultati, oggi dopo 90 minuti il rammarico è grande".

Hai tirato troppo bene?

"No, ho pensato troppo, pensavo che lui pensasse che io lo aprissi, insomma sai quando finisci in quel in quel vortice di pensieri, ho sbagliato a pensare troppo, devo aprire come spesso riesco a fare meglio e al di là di quello è un peccato perché indirizzava la partita, sentivamo dal campo insomma che andavamo ad un'altra velocità e li avevamo messi là, quindi resta il rammarico, come ti ho detto poco fa".

"Credo che la squadra meritava la vittoria - ha detto Alessandro Golinucci - però prendo il bello fatto in questi quattro giorni contro le Isole Faroer, dove meritavamo lì il pareggio e oggi non posso recriminare niente, perché abbiamo giocato bene, abbiamo tenuto il campo, abbiamo creato e quindi andiamo a casa con un pareggio, ma consapevoli delle forze che abbiamo".

Ecco, due ottime partite nel giro di pochi giorni e anche sul piano atletico avete dimostrato di essere con la gamba giusta.

"Marzo diciamo che è il mese un po' centrale del campionato, quindi questo forse ha aiutato, qualche fatica l'abbiamo fatta, però come dicevo prima stiamo migliorando e si vede anche dal lato fisico".







