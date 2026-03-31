San Marino-Andorra, Roberto Cevoli: "Andiamo a casa con il rammarico"

Roberto Cevoli

Nel dopo partita il ct di San Marino analizza il pari contro Andorra:

"Andiamo a casa con rammarico, però io devo fare i complimenti a questi ragazzi perché tutte le volte mi sorprendono. Oggi hanno fatto una partita bellissima secondo me. Dal punto di vista della mentalità, dell'attenzione, della determinazione abbiamo pressato 90 minuti. Io sono contentissimo di questa partita. Li ringrazio".

E poi tantissime occasioni di gol.

"È vero, è verissimo. Abbiamo avuto 5-6 occasioni, molto limpide direi, al di là del rigore, che comunque sappiamo benissimo che si può sbagliare. Però oltre a quello, anche già nel primo tempo, un salvataggio sulla riga. Altre 4-5 situazioni molto limpide. Quindi oggi non posso dire niente ai ragazzi".

Un altro aspetto molto positivo è che nel turnover, tra i cambi rispetto alla partita precedente e nei giocatori che hai fatto entrare poi successivamente, non si è abbassato livello.

"Anzi, tutti quelli ragazzi che sono entrati hanno tenuto il livello alto, hanno continuato a pressare. Abbiamo dato pressione, che era quello che avevamo chiesto. E si è visto molto questa cosa qui. E quindi anche, forse per la prima volta, le due partite abbiamo sofferto praticamente niente. A parte Michele Cevoli, che era un po' stanco, però ci sta".











