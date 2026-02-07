San Marino atteso dalla complicata trasferta di Ascoli

Il San Marino ha necessariamente bisogno di punti e, anche se la trasferta di Ascoli si presenta decisamente ostica, dovrà provare in tutti i modi a muovere la classifica. Il tecnico biancoazzurro Corrado Ingenito dovrà rinunciare all'attaccante Mattia Gasperoni, 5 centri per lui in stagione, fermato dal giudice sportivo per una giornata.

Ingenito, avrà la possibilità di schierare al suo posto uno dei tanti arrivi, ben 11 volti nuovi che hanno infoltito la rosa nel mercato di riparazione. L'Atletico Ascoli occupa l'ultimo posto valido per i play off, e proverà a sfruttare il turno casalingo.

Grande lotta per il vertice con tre squadre racchiuse in un punto. Domenica scorsa per la prima volta l'Ostiamare non è più capolista solitaria sorpassata da Teramo e Ancona. Gli abruzzesi sono attesi dalla delicata trasferta di Macerata mentre i dorici sono di scena a Recanati. Trasferta anche per l'Ostiamare a Sora. Le altre partite della 23esima Serie D Girone F: Castelfidardo – Termoli; Chieti – Notaresco; Giulianova – Sammaurese; Unipomezia – L'Aquila e Vigor Senigallia – Fossombrone.



Tutte le partite si giocano con inizio alle 14.30.









