QUALIFICAZIONI MONDIALI San Marino-Austria, Marko Arnautovic: "Se avessi potuto non avrei giocato. Quello che è successo a Graz è grave" Nel dopo partita il capitano e attaccante dell'Austria ha parlato dei tragici fatti avvenuti in Austria.

Nel dopo gara il capitano dell'Austria Marko Arnautovic torna sui tragici fatti di Graz:

"Alla fine ti devo dire che non mi interessa la doppietta, non mi interessa i tre punti che abbiamo fatto oggi, a me interessa solo cosa sia successo nel nostro paese a Graz. Sono qua per parlare perché devo parlare, se no non vengo qua per parlare. Io non sono felice, né contento, sono in pensiero per quello che è successo nella città di Graz".

È stata una giornata decisamente incredibile quella di oggi.

"Se me lo chiedi prima della partita se possiamo non giocare, non giochiamo questa partita perché quello che è successo è grave. Adesso è arrivato anche questo momento nel nostro paese, provo un dolore forte. Certo che non conosco nessuno là, però quello che è successo è un disastro. Io non so come posso essere qua e fare una partita di calcio e sto adesso con te a parlare. Non ho proprio la voglia, diciamo così".

Ti chiedo solo una cosa sulla partita, su San Marino che seppur piccolo ha dato il massimo.

"Ho un grandissimo rispetto per San Marino. I ragazzi che hanno giocato contro di noi hanno fatto di tutto per fare un gol. Non hanno mollato mai, ho un grandissimo rispetto, però noi cerchiamo di vincere ogni partita nostra. Meglio che vado adesso via perché non mi va di parlare"

