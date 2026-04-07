San Marino-Bangladesh il 5 giugno allo Stadium

La Nazionale di San Marino incontrerà il Bangladesh in un'amichevole che si svolgerà allo Stadium di Serravalle il prossimo 5 giugno (resta da definire l'orario). Lo ufficializza la FSGC. Si tratterà della prima gara ufficiale con una selezione della Confederazione asiatica (AFC) per quanto riguarda la storia calcistica internazionale di San Marino. Il Bangladesh occupa la 181° posizione del Ranking FIFA, essendo sceso di un gradino dopo le sconfitte di marzo con Vietnam e Singapore.
Riproduzione riservata ©