San Marino batte la Turchia e chiude al terzo posto il torneo in Croazia

Medaglia di bronzo per la Nazionale di futsal di San Marino ad Albona in Croazia. I Biancazzurri di Osimani hanno infatti trionfato nella sfida tra semifinaliste perdenti con la Turchia, occupando il gradino più basso del podio nella Futsal Week January Cup alle spalle di Marocco e Romania. Solo i vincitori della manifestazione hanno piegato San Marino, in questo lungo fine settimana di soddisfazioni per il movimento sammarinese. San Marino vince ai rigori 6 a 5 dopo aver concluso i tempi regolamentari 1 a 1 con goal di Verri. Dal dischetto i sammarinesi Busignani, Verri, Moretti, De Angelis e Belloni sono impeccabili.











