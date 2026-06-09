San Marino, c'è l'Azerbaijan per ripartire e riscattarsi

C’è la città più antica dell’Ungheria per i Titani. Szombathely e l’Haladas Stadium si preparano ad accogliere l’ultimo impegno estivo della Nazionale di San Marino, l’amichevole contro l’Azerbaijan. Calcio d’inizio questa sera alle ore 20, con diretta su San Marino RTV Sport.

Azeri che - nell’edizione di Nations League al via il prossimo settembre - giocheranno in Lega D mentre per i biancazzurri ci sarà l’esordio in uno dei gironi di Lega C, dopo la storica promozione del 2024. Un avversario comunque ostico, che occupa la posizione numero 126 del ranking FIFA e che - qualche giorno fa - è stata battuta 2-0 da Malta, sempre in amichevole e sempre in terra magiara. San Marino dovrà riscattare il ko con il Bangladesh, anche inaspettato per certi versi. Le ultime prestazioni - a marzo, ma non solo - avevano fatto ben sperare, e da lì si dovrà ripartire. Giornata di rifinitura che è servita al CT Roberto Cevoli per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione e valutare le condizioni fisiche degli acciaccati.

Sono due i precedenti tra San Marino e Azerbaijan, che risalgono alle qualificazioni al Mondiale 2018: sul Titano arrivò una sconfitta di misura per 1-0, a Baku gli azeri si imposero 5-1 con la rete biancazzurra siglata da Mirko Palazzi. Ormai non è più una novità il “largo ai giovani” di Cevoli: dei 24 convocati, ben 22 sono nati dopo il 2000. Solo Michele Cevoli e Marcello Mularoni - del 98’ - sono del vecchio millennio. Giovani, anzi giovanissimi come il centrocampista Cristian Meloni, classe 2008 e reduce dall’esordio in Nazionale solo qualche giorno fa contro il Bangladesh.

"È stata una grandissima soddisfazione, era uno dei miei obiettivi, quindi sono molto contento della fiducia del mister" - commenta Meloni - "Con l'Azerbaijan sarà una partita un po' più difficile, una squadra di un livello sicuramente superiore a quella di venerdì. Però la prepareremo al meglio, abbiamo già visto un po' di immagini, quindi saremo pronti e daremo il massimo. Nell'ultimo periodo tra Nazionale, Under 21 e Under 19 sono arrivate tante belle soddisfazioni da questo punto di vista e quindi sono molto contento"







