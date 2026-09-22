GIUSTIZIA SPORTIVA San Marino Calcio: -3 in classifica e 18 mesi d'inibizione a Montanari per i mancati pagamenti La sentenza arriva dal Tribunale federale della Figc, per circa 60.000 euro corrisposti in ritardo. La penalizzazione sarà scontata quest'anno

San Marino Calcio: -3 in classifica e 18 mesi d'inibizione a Montanari per i mancati pagamenti.

Il San Marino Calcio ha ricevuto tre punti di penalizzazione, da scontare nel campionato d'Eccellenza in corso, per i mancati pagamenti di alcuni stipendi relativi alla passata stagione. Inoltre, il presidente Emiliano Montanari ha ricevuto 18 mesi di inibizione, in quanto, al tempo dei fatti, legale rappresentante della società.

Lo ha deciso il Tribunale federale della Figc in merito a quasi 60.000 euro di mancati compensi denunciati da tre tesserati alla fine della passata annata. Soldi che poi la società ha versato loro a metà luglio, ma tardivamente rispetto alla scadenza. Per questo, nell'udienza dello scorso 10 settembre, la corte ha respinto la richiesta di proscioglimento, in quanto "è irrilevante che l’obbligazione sia stata tardivamente adempiuta, sia perché la fattispecie incriminatrice si perfeziona interamente con la scadenza del termine per il pagamento (sotto il profilo materiale), sia perché il pagamento tardivo non è previsto dal Codice di giustizia sportiva come causa (sopravvenuta) di esclusione della punibilità (sotto il profilo soggettivo)".

Questa sentenza si somma a quella arrivata a inizio agosto, con cui, sempre per degli stipendi non corrisposti e poi versati tardivamente, il tribunale aveva già inflitto un primo punto di penalizzazione al club e sei mesi di inibizione a Montanari.

In allegato le decisioni del Tribunale federale FIGC

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: