SERIE D GIRONE F 2025-2026 San Marino Calcio, a Macerata la diciottesima sconfitta Maceratese – San Marino 3-0

San Marino Calcio, a Macerata la diciottesima sconfitta.

Dopo tre sconfitte consecutive la Maceratese rialza la testa esce dai play out e batte il San Marino con un netto 3-0. Decidono le reti di Osorio nel primo tempo e di Ciabuschi e Gagliardi nella ripresa. Per la squadra del Presidente Emiliano Montanari, si tratta della 18ettesima sconfitta in campionato su 29 incontri. Il San Marino non vince una partita dal 30 novembre 2025 quando vinse per 3-0 sul Sora.

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