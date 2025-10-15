San Marino Calcio: Alessio Ferroni è il nuovo direttore sportivo

Alessio Ferroni è il nuovo direttore sportivo del San Marino Calcio. Ferroni ha raggiunto la squadra dopo l’esonero di Deoma e, dopo aver parlato con tutti i tesserati, lo staff e tutti i collaboratori, ha dato la sua disponibilità al vice presidente Montella: “Ringrazio il presidente Emiliano Montanari per l’opportunità che mi ha concesso – le prime parole del nuovo DS – per me si tratta di un ritorno a casa. Lavorare con un presidente come lui è un privilegio per pochi. Inoltre ringrazio il vice presidente Gino Montella per il supporto ed il sostegno che ha fornito alla società in quesa fase transitoria. Sono sicuro che ci toglieremo delle grandi soddisfazioni sportive. Ora è il momento di abbassare la testa, lavorare sodo e parlare poco. Il progetto San Marino Calcio va avanti spedito”.







