Nuovo acquisto per il San Marino Calcio, che ha ufficializzato l'arrivo del classe 2003 Alessandro Provazza. Il calciatore ha sottoscritto un contratto annuale che lo legherà alla società per la prossima stagione. Provazza è un esterno d’attacco di piede destro, ha indossato tra le altre le maglie di Reggina e Vis Pesaro, con le quali ha collezionato oltre 70 presenze in serie D ed 11 in Lega Pro.