San Marino Calcio, biennale per il centrocampista Elia Visconti

Elia Visconti centrocampista di 25 anni, ha iniziato con le giovanili di Inter e Bologna collezionando ben 5 titoli. Vanta circa 160 presenze in lega Pro con le maglie di Lucchese e Piacenza. Da segnalare le 2 presenze con 1 rete in Youth League con la maglia dell’Inter e le 27 in maglia azzurra tra Under 16/17/18. Diciotto di queste con la Under 17 con la quale ha partecipato anche alle fasi finali dell’Europeo di categoria.