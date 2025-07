San Marino Calcio, biennale per il centrocampista Elia Visconti Il calciatore ha sottoscritto un contratto biennale che lo legherà alla società per le prossime due stagioni.

Elia Visconti centrocampista di 25 anni, ha iniziato con le giovanili di Inter e Bologna collezionando ben 5 titoli. Vanta circa 160 presenze in lega Pro con le maglie di Lucchese e Piacenza. Da segnalare le 2 presenze con 1 rete in Youth League con la maglia dell’Inter e le 27 in maglia azzurra tra Under 16/17/18. Diciotto di queste con la Under 17 con la quale ha partecipato anche alle fasi finali dell’Europeo di categoria.



