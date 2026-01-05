San Marino Calcio: Boubacar riprende il Termoli

Il 2026 del San Marino Calcio inizia con un risultato positivo. Il debutto del nuovo tecnico Corrado Ingenito corrisponde con il primo punto del girone di ritorno. Un punto diverso rispetto a quello con la Sammaurese, raggiunto con la rete del pari in pieno recupero. La prima grande occasione della partita è per i padroni di casa con Romano che si trova davanti al portiere del San Marino, che riesce a respingere la conclusione. La replica ospite è con Gulinatti, il tiro è potente ma lontano dalla porta. All'intervallo è 0-0. Nella ripresa il Termoli ci prova per primo ma senza impegnare il portiere sammarinese. La partita si sblocca al 63'. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'intervento di Filippo Magnani è con i tempi giusti e il Termoli si trova in vantaggio. Il San Marino prova a reagire e al 93' raggiunge il pareggio con il colpo di testa di Boubacar. L'inserimento del giocatore biancoazzurro è perfetto. Il San Marino centra un pareggio importante per come si era messa la partita sul campo di una diretta avversaria per la salvezza. I Titani salgono a quota 19 punti e restano agganciati proprio al Termoli. Prossimo impegno in casa contro L'Aquila, quarta forza del campionato.