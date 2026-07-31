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San Marino Calcio, confermate le indiscrezioni: Oscar Lasagni tecnico. Rino D’Agnelli Ds

L'annuncio della società: "Dal 3 agosto all’avvio del ritiro pre-campionato che si svolgerà presso lo stadio Calbi di Cattolica"

31 lug 2026
San Marino Calcio, confermate le indiscrezioni: Oscar Lasagni tecnico. Rino D’Agnelli Ds

Come anticipato da San Marino Rtv, Oscar Lasagni è il nuovo tecnico del San Marino Calcio. L'ufficialità è arrivata con un post social della stessa società. Rino D’Agnelli è invece il nuovo Direttore Sportivo. La società spiega che è stato scelto "per la sua comprovata esperienza". “Lasagni – ha dichiarato D’Agnelli - è il profilo ideale per guidare la squadra nel percorso di crescita programmato dal club”.

D’Agnelli, Lasagni e l’intero staff tecnico saranno presenti dal 3 agosto all’avvio del ritiro pre-campionato che si svolgerà presso lo stadio Calbi di Cattolica, sede designata anche per gli allenamenti e le gare casalinghe dei biancoazzurri nella prossima stagione.




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