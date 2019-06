San Marino Calcio: conosciamo il gruppo trainato da Giampaolo Mazza

William Guerra ex Capitano del San Marino Calcio e della Nazionale, è forse il sammarinese che incarna maggiormente i colori biancoazzurri. Andy Selva, centroavanti della Nazionale della quale è stata Capitano di lungo corso con 74 presenze ed 8 goal ha giocato nel San Marino nella sua prima stagione di serie C 2000/2001 con 29 presenze e 4 goal, recentemente allenatore dell'Under 17 della San Marino Academy, e Under 17 Nazionale. Giampaolo Mazza ha giocato nel San Marino Calcio per 3 stagioni dal 1984 al 1987, lo ha allenato dal 1988 al 1990 vincendo un campionato. Dal 1998 al 2013 è stato C.T della Nazionale. Basterebbero i numeri che hanno alle spalle questi tre colossi del calcio sammarinese per capire l'importanza che assume il progetto da loro avanzato.

Resta l'incognita sull'imprenditore sammarinese. Escluso un ritorno di Germano De Biagi, non ci sono conferme nemmeno dagli ultimi due Presidenti sammarinesi del San Marino Calcio, nell'ordine Danilo Rossini che recentemente ha avuto un colloquio con Giorgio Grassi per acquisire quote azionarie del Rimini, ma si è trattato solo di un approccio, e l'attuale Presidente della Federazione Atletica sammarinese Daniele De Luigi, ma anche lui ha escluso categoricamente l'interesse a rientrare nel calcio.

Ma al di là dell'imprenditore del quale presto conosceremo le generalità, la priorità è sapere se il San Marino avrà a disposizione per la prossima stagione il San Marino Stadium, fatta una richiesta al Cons che delibererà questa sera, oppure lo Stadio di Acquaviva sempre che la Federcalcio sia disposta a effettuare i lavori per omologarlo al campionato di Serie D.