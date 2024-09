SERIE D San Marino Calcio: Daniele Deoma prende il posto di Gianluca Bollini

In mattinata le dimissioni di Gianluca Bollini da direttore sportivo del San Marino Calcio, nel pomeriggio la nomina del sostituto da parte del presidente Montanari che sceglie per il ruolo di DS Daniele Deoma. Per il nuovo dirigente biancoazzurro un contratto triennale.

