Ancora un nuovo acquisto per il San Marino Calcio. Si tratta del classe 2006 Denis Useini. Centrocampista centrale di piede destro, ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società per la prossima stagione 2025/2026. Useini nonostante la giovane età, nello scorso campionato, ha collezionato 24 presenze in serie D con la maglia dell’Ancona.