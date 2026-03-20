San Marino Calcio, è una stagione da dimenticare

Il San Marino chiede scusa. Il Presidente Emiliano Montanari che per primo crede nel progetto Senegal – San Marino Calcio, condanna l'episodio e lo giudica di assoluta gravità.

I fatti: domenica 15 marzo il San Marino pareggia a Chieti 1-1. Il centrocampista Alessio Ziello è stato squalificato dal giudice sportivo per dieci giornate per avere rivolto espressioni dal chiaro contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore avversario. Ziello avrebbe insultato Mamadou Gueye del Chieti. Il centrocampista senegalese, a sua volta, è stato fermato per tre giornate per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto. Entrambi i giocatori erano stati espulsi dal direttore di gara al 86' minuto. Quattro giornate di squalifica anche per Michele Marsala del San Marino Calcio per aver rivolto espressione offensiva all'indirizzo del direttore di gara. 17 giornate di squalifiche in tre, nella stessa partita, se non è un record poco ci manca. La società ha comunque fatto il proprio dovere chiedendo scusa, e a questo punto non sono escluse sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati.

Bene, ma non benissimo perchè questo nervosismo è anche frutto di una gestione societaria discutibile: tre allenatori cambiati, tre direttori sportivi, una miriade di giocatori vai e vieni, molti di questi messi fuori rosa poi reintegrati. Un caos totale mai riscontrato prima, in nessuna gestione societaria precedente; conseguenza animi esasperati, giocatori scontenti, risultati pessimi e squadra sull'orlo della retrocessione.

Le scuse al Chieti sono state fatte, erano doverose ma non scontate, ma lo stesso Presidente e la stessa società che ha avuto questa sensibilità, dovrebbe averla anche nei confronti dei propri tesserati che, in questa stagione, a più riprese, hanno parlato mettendoci la faccia di situazioni che con il calcio e con una buona gestione di calcio hanno poco a che fare.

San Marino è una Repubblica, un nome che andrebbe tutelato oltre misura. Il San Marino Calcio era sempre stato considerato un salotto buono del calcio, oggi anche a causa di tutti questi periodici episodi, quel buon nome ha subìto un ritocco al ribasso. E San Marino, la Repubblica di San Marino, portata in giro per l'Italia in Serie D, campionato semiprofessionistico, non se lo può permettere.







