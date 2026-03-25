SERIE D GIRONE F 2025-2026

San Marino Calcio: Ferroni squalificato per tre mesi

Alessio Ferroni ex DS del San Marino Calcio ora collaboratore è stato espulso domenica a Cattolica. Il giudice sportivo gli ha inflitto la squalifica fino al 24 giugno

San Marino Calcio: Ferroni squalificato per tre mesi.

Espulso nella ripresa di San Marino – Vigor Senigallia 1-4 l'ex DS Alessio Ferroni è stato squalificato per tre mesi per aver “rivolto espressioni gravemente irriguardose e minacciose con atteggiamento intimidatorio all'indirizzo di un assistente, reiterando poi la condotta nei confronti del Direttore di Gara". A poco più di una settimana dalla maxi squalifica inflitta al centrocampista Ziello (10 giornate) la mano pesantissima del Giudice Sportivo si abbatte su un collaboratore, a conferma della scarsa serenità che si respira in tutto l'ambiente San Marino Calcio. 

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