San Marino Calcio: fuori dal tunnel, il passo adesso è quello giusto

Quattro risultati utili consecutivi consentono alla squadra biancoazzurra di uscire momentaneamente dalla zona calda di classifica.

di Lorenzo Giardi
4 nov 2025
L'intervista al portiere Gabriel Meli
In copertina ci vanno in due: l'attaccante Mattia Gasperoni, sempre tra i migliori e domenica con il Chieti autore di una straordinaria doppietta, il portiere Gabriel Meli, già decisivo a Giulianova e capace di restare a grandi livelli anche con il Chieti. A proposito di Chieti, la sconfitta di Cattolica è costata la panchina a Francesco Del Zotti esonerato. Naturalmente i due già citati emergono grazie anche al supporto dei compagni di squadra. Il San Marino è una squadra in crescita grazie soprattutto al fatto di aver ritrovato serenità dopo il riassetto societario e l'arrivo del nuovo DS Alessio Ferroni. Va sottolineato il fatto che nonostante continuino ininterrottamente ad arrivare giocatori, il tecnico Andrea Malgrati pare aver trovato un undici titolare. Al netto di infortuni e squalifiche, da un paio di turni stanno giocando sempre gli stessi. Ovviamente il calcio è una verifica continua e domenica altro esame a Senigallia.




