SERIE D San Marino Calcio: Gianluca Cum è biancoazzurro

Nuovo arrivo in casa San Marino Calcio, si tratta del classe 2022 Gianluca Cum. Centrocampista/esterno destro è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Udinese, società con la quale ha registrato 26 presenze nella Primavera 2. Cum ha collezionato 25 presenze in Lega Pro con la Turris realizzando 2 reti e 4 assist. Ha indossato, tra le altre, le maglie di Matera, Sambenedettese, Teramo e Varesina per un totale di oltre 50 presenze in serie D.

