San Marino Calcio: Giovanni Brighi è biancoazzurro.

Ancora una arrivo in casa San Marino Calcio, si tratta del classe 2006 Giovanni Brighi. Il calciatore si è legato al club bianco azzurro dopo aver sottoscritto un contratto che lo legherà alla società sammarinese per la prossima stagione. Difensore laterale di piede sinistro, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili di Cesena e Bologna. Brighi conta già 28 presenze in serie D con la maglia del Corticella realizzando 2 reti e 1 assist.

