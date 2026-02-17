SERIE D GIRONE F 2025-2026
San Marino Calcio: Ingenito si dimette. Torna Biagioni
Nominato Marco Di Chio come nuovo Direttore Generale
Corrado Ingenito ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di allenatore della prima squadra nella giornata di oggi. Il Presidente Montanari, ascoltate le ragioni, ha accolto la decisione del mister. Dopo un breve consulto, il Patron ha quindi nominato Marco Di Chio come nuovo Direttore Generale e richiamato Oberdan Biagioni alla guida della squadra. I due saranno già operativi da domani a Cattolica.
