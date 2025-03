Brutta sconfitta per il San Marino Calcio che perde la sfida salvezza in casa del Sasso Marconi per 3-2. Padroni di casa in vantaggio dopo 4 minuti con Davide Balleello. Il pareggio biancoazzurro arriva con un'autorete di Mambelli. Nella ripresa il nuovo vantaggio Sasso Marconi su calcio di rigore di Enrico Geroni. Il tris con Pierluigi Montanaro al 63'. Il San Marino accorcia con Filippo Fabbri. Titani che restano a 26 punti in piena zona play out.