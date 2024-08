Sorteggio di Coppa Italia di Serie D. Il San Marino Calcio salterà il turno preliminare previsto per il 25 agosto e debutterà nel primo turno in casa contro la vincente dell'incontro tra Castelfidardo (squadra marchigiana) e United Riccione. Primo turno previsto per il primo settembre, ad una settimana esatta dall'inizio del campionato