San Marino Calcio: le date del ritiro e l’avanzamento lavori dell’E’ Mount Center

Il San Marino Calcio comunica che la prima squadra svolgerà, agli ordini del nuovo staff tecnico diretto da mister Cascione, la propria preparazione pre-campionato dal 25 Luglio al 10 di Agosto. La sede scelta per il ritiro è nella tranquilla località di Monte Grimano Terme a 560 metri di altezza ed a pochi minuti dalla Repubblica di San Marino. Il ritiro, voluto dal Presidente Montanari, vuole servire come sprone ed esempio per tutti i tesserati, tecnici, dirigenti, atleti e collaboratori di come l’impostazione della filosofia del nuovo San Marino Calcio si basi su un approccio serio e professionale a tutto tondo. Nel frattempo, nei terreni di Pietracuta, si procede speditamente con l’allestimento dell’E’ Mount Center, la casa del San Marino Calcio.

Dopo l’intensa fase progettuale e burocratica si passa ora ai lavori veri e propri. Dal cancello di ingresso alla recinzione dell’intera area, dalla messa in opera dei due campi esistenti: uno in erba naturale ed il secondo in erba sintetica di ultima generazione. A tale scopo domani venerdì 21 giugno saranno svolti i sopralluoghi necessari dalle ditte appaltatrici dei lavori. I tempi imposti dalla proprietà sono serrati: tutto quanto descritto dovrà infatti essere operativo per il prossimo 20 Agosto.