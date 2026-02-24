San Marino Calcio, le verità di Tiziano Canini

Tiziano Canini interviene ai microfoni di San Marino Rtv dopo essere stato sollevato dal ruolo di responsabile settore giovanile San Marino Calcio: "Prima di tutto voglio dirti con serenità, come vedi sorrido, è stata una bellissima avventura. Ringrazio chi me l'ha messa a disposizione nell'estate scorsa. Poi voglio farti delle piccole premesse. È stata un'esperienza veramente bellissima, perché stare in mezzo ai ragazzi è favoloso. Abbiamo incontrato notevoli difficoltà, ho avuto tanti collaboratori, ho cercato di tenere botta fino alla fine. Premetto, che sono un volontario, ho accettato l'incarico, perché sono un grande appassionato e metaforicamente, ho la bandiera biancoazzurra sul petto.

I motivi che hanno portato a questa separazione penso che siano due: il primo lo dico con serenità, è non aver condiviso alcune scelte societarie sulla gestione dei ragazzi avvenute in quest'ultimo periodo. Io ho cercato di mantenere la mia linea, unitamente al tecnico che ultimamente mi seguiva, mister Giordano Cinquetti, oltre ad essere un amico era anche lui a titolo di volontariato. Ha accettato solo per darmi una mano, perché eravamo arrivati un po' al limite. E anche Cinquetti, da quello che so, sta meditando di dare dimissioni, come pure l'altro mio collaboratore Valentini Roberto di Cattolica, il quale mi ha dato una grossa mano nella logistica e anche lui sta valutando di lasciare.

L'altra motivazione, che può sembrare particolare, è quella della gestione del famoso centro sportivo di Pietracuta. Io, da vecchio tecnico, mi sono gettato con entusiasmo nella progettazione di questo centro sportivo. E questa progettazione, te l'avevo già detto in un'altra intervista, è molto buona. È palese, però, che questa progettazione deve far seguito ad un percorso di burocrazia che deriva dal passaggio, più di un decennio fa, da Marche a Emilia-Romagna. Il Comune ci supporta, però ci sono dei passaggi. Comune, Provincia e Regione. Ci sono dei tempi. Il Presidente Emiliano Montanari, purtroppo, domenica sera mi ha chiamato, e si è sfogato per l'ennesima volta su questa situazione. Lui vuole partire con i lavori, e io gli ho semplicemente comunicato le difficoltà che c'erano.

L'altra cosa che voglio dirvi, io sono stato chiamato domenica sera dal vicepresidente Gino Montella. che conosco, ma in maniera molto leggera. Sono stato sollevato dal mio incarico anche per la motivazione dei campi. Il fatto che sia stato Montella e non Montanari a fare il comunicato è una cosa che non mi è piaciuta. Poi vorrei dire un'altra cosa. Vorrei ringraziare anche la mia famiglia, nella fattispecie mia moglie, che mi ha supportato e sopportato. Addirittura lavando anche le divise, e non solo. In più, ripeto, abbiamo creato un gruppo di ragazzi favolosi, al quale auguro di raggiungere il loro obiettivo. Li seguirò. È veramente stata una cosa emozionante".

Canini, facciamo un attimo il punto generale. È un San Marino Calcio che porta il nome della Repubblica, senza sammarinesi, senza dimora e senza risultati. La domanda è molto semplice. Che fine farà il San Marino Calcio?

Mi dicono che starebbero prendendo un ufficio a San Marino, ma su questo non ho certezze. Il vicepresidente domenica sera mi ha detto che secondo lui l'avventura a San Marino è finita. Queste sono le sue parole. Da sammarinese e da appassionato di questa squadra fin da quando ero piccolo, devo dire che non la vedo rosea perché andavo al campo tutti i giorni. quello che succedeva alla prima squadra io le vedevo. Io amo il San Marino Calcio, indipendentemente da tutto. Però alcune decisioni sono discutibili. Mettere continuamente giocatori fuori rosa, reinserirli, non farci allenare. Domenica, io c'ero a Castelfidardo contro una squadra che ha corso. Noi non avevamo la birra in corpo. Quindi questa gestione - lo dico con sincerità - faccio fatica a capirla. Io spero solo che il San Marino si salvi, perché io ci credo, e se ho dedicato tutto questo tempo è perché ci credo. Però la situazione è molto difficile."







