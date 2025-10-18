San Marino Calcio: Matias Wanchope il nuovo rinforzo dalla MLS Next Pro

Classe 2007 Matias Wanchope. ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società sammarinese per la stagione in corso. Matias, talentuoso centrocampista-trequartista di piede sinistro, è cresciuto calcisticamente in Costarica dove ha vestito le maglie delle nazionali Under 17 ed Under 20. Trasferitosi negli Stati Uniti a Los Angeles ha collezionato 20 presenze con l’Academy dei LAFC nel campionato MLS Next Pro.

Wanchope, che si allenava già da diverse settimane con il gruppo squadra in attesa di ricevere tutta la documentazione per perfezionare il trasferimento, è finalmente a disposizione di mister Malgrati che lo ho già inserito nella lista dei convocati per l’incontro con il Castefidardo.







