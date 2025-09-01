TV LIVE ·
San Marino Calcio: per la difesa arriva Enrico Pezzi

di Elia Gorini
1 set 2025
Enrico Pezzi (Foto: San Marino Calcio)
Il San Marino Calcio ha annunciato l'arrivo di Enrico Pezzi, difensore centrale di piede sinistro, rappresenta un innesto di grande qualità ed esperienza che viene a rinforzare il reparto arretrato del tecnico Malgrati.

Con la maglia del Rimini ha collezionato 65 presenze in serie B, 240 in Lega Pro ed oltre 110 in Serie D. Ha vestito le maglie di società anche come Benevento, Lucchese, Pistoiese, Carpi Triestina, Cittadella, Pavia, Forlì e Vis Pesaro.

Nel campionato sammarinese ha vestio anche le maglie di Tre Fiori e La Fiorita per partecipare alla Conference League.




