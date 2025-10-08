San Marino Calcio, Pietracuta e San Marino Academy Femminile, l'inizio di stagione è un flop

La prima cosa che va sottolineata è che siamo solo ad inizio stagione: c'è margine di miglioramento, c'è tempo per invertire il trend. La San Marino Academy femminile che milita in Serie B, dopo 4 giornate è ancora ferma al palo. Quattro sconfitte con Brescia per 4-3; in casa con il Verona 0-1, a Lumezzane 4-0, e l'ultima ad Acquaviva con il Bologna per 4-2. La San Marino Academy, nonostante le quattro sconfitte consecutive, esattamente come Trastevere e Vicenza, deve mantenere l'equilibrio non farsi prendere dallo sconforto perchè le prestazioni sono sempre state all'altezza. Il calendario purtroppo non aiuta, prossima sfida contro la Roma quarta in classifica con 3 vittorie ed una sola sconfitta.

L'ultima prestazione del San Marino Calcio a Cattolica contro l'Atletico Ascoli ha aperto ufficialmente la crisi. Dopo le quattro sconfitte consecutive, era arrivata la vittoria di Recanati a restituire, si pensava, un po' di serenità, ad un ambiente scosso da diverse vicissitudini. Giocatori allontanati, altri messi fuori rosa, tra questi anche il Capitano Filippo Fabbri, e un continuo via vai di giocatori, che non danno l'opportunità al tecnico Malgrati di creare l'amalgama. Gruppo scollegato e classifica totalmente deficitaria 3 punti in 6 giornate e penultimo posto che significa retrocessione diretta. Solo 4 gol realizzati fino ad ora, e ben 11 al passivo. L'unica nota positiva è che siamo solo all'inizio e anche il San Marino ha chance per riprendersi, ma deve viaggiare molto lontano dalla negativa prestazione di domenica contro l'Atletico Ascoli che non aveva ancora vinto un solo incontro in questo campionato.

E veniamo al Pietracuta “sammarinese”. Il progetto della FSGC con il CT della Nazionale Roberto Cevoli in panchina e un nutrito numero di nazionali sammarinesi in rosa, per il momento, dal punto di vista dei risultati, non sta funzionando. Sei sconfitte su altrettanti incontri, con 4 gol fatti e 11 subiti esattamente come il San Marino Calcio. Numeri impietosi, che però, va sottolineato, sono troppo severi e non vanno di pari passo con le prestazioni e le occasioni sprecate dalla squadra. Lo zero in classifica ha ovviamente aperto discussioni in casa Pietracuta, una società, negli ultimi anni abituata a stare nei quartieri alti della classifica del campionato di Eccellenza.







